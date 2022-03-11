世上蔬菜百百款，有網友收到鄰居送的3條神秘蔬菜，外觀是咖啡色長條狀，有著像筊白筍般一層一層的外觀，原PO覺得好奇，想知道它的名字與料理方式，貼文一出有內行人跳出來解答，原來這是葛鬱金，早期太白粉的原料。

一名網友在臉書社團「廚藝公社」表示，他收到鄰居相贈的蔬菜，但鄰居沒有說明它是什麼，由於這是原PO第一次看到這種植物，只好拍下照片並PO網求助，「請教各位高手，這是什麼食材？可以如何料理？」

照片曝光，馬上釣出內行人解答，原來這是葛鬱金，又名粉薯、竹芋，以前的人會拿來當太白粉使用，「以前太白粉的原料，小時候都用火炭烤！小時候的零食」、「這是葛鬱金，早期太白粉都用這個做的，大家應該都吃過」、「粉薯，用烤的、川燙都能吃」、「竹芋，煲湯超好喝」。

該植物叫做葛鬱金，為一年多生植物，常見於熱帶雨林國家。因富含澱粉，是台灣早年太白粉的原料，可用於食材勾芡，更是糖果、餅乾、布丁或果凍的天然添加物，可增添食物風味。