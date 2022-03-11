S媽氣消態度大轉準備見女婿？ 小S吐三字曝最新進展

大S日前閃電宣布與大7歲的韓國前男友具俊曄再婚，因事先沒告知家人，使疼女如命的S媽氣炸，母女倆陷入冷戰已經多日未說話，昨(10日)S媽嗆完新女婿「搶我女兒」後，似乎想開了態度大轉，受訪時坦言畢竟仍是自己的孩子，依舊是最親的親人，讓大S二婚這齣家庭風波浮出轉圜餘地，媒體稍早詢問小S是否母親已經氣消？她仍無奈3字回應：「應該吧」。

大S離婚106天後，38婦女節當天突襲式轉發具俊曄的結婚聲明，甜蜜承認和「歐巴」再婚，兩人20多年前曾交往1年，因男方經紀公司反對而分手，當時大S還受辱遭攻擊「倒追」，小S則在《娛樂百分百》上替姊姊緩頰，強調不忍心看姊姊被欺負，更放話：「誰追誰還不知道咧」。

問小S母親是否不生氣了？她回應：「應該吧」。（圖／中時資料照片）

20多年過去，大S恢復單身不久就接到具俊曄的電話，兩人因此重燃愛火，又因目前疫情非家屬不得入境台灣，具俊曄便鼓起勇氣向大S求婚成功，而大S並未在第一時間告知媽媽，等到在韓國結婚手續辦好後才告知S媽，讓S媽措手不及。昨S媽受訪，更表示自己最氣女兒的並非閃婚，而是沒有先讓她知道，害她被認為說謊，「因為她不跟我講，媒體會覺得我都不說真話，你也知道我們一家人從來不說假話的」。

為此，S媽還意有所指地在臉書分享公雞打架的照片，寫下：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」，昨午受訪時突然想開說：「畢竟是自己的孩子」，稱這一切都是小事，自己已經修養變好，至於是否打算見具俊曄？S媽低調說：「都不重要」，今受訪更鬆口其實沒有討厭或針對任何人。

據《三立新聞網》報導，求證小S母親是否已經不生氣了？她回應：「應該吧」，其他不敢再多說，大S經紀人也回應畢竟還是家人，總會找到解決方法，「請媒體朋友們不要再關切她們母女倆是否破冰了吧！她們會沒事的」。