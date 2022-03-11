台灣新銳導演柯孟融，學生時代以短片《鬼印》轟動一時，而最新電影作品《咒》不僅即將上映，還有望問鼎台灣影史最恐怖鬼片，未料卻被曾演出《總舖師》的網紅「許振得 阿得」爆料，不僅在工作室吸大麻，還硬上女生，對於一連串醜聞，柯孟融將於下午2點半開記者會對外說明。

網紅「許振得 阿得」先是發文爆料，指出近來有新片要上映的某導演，不僅在工作室吸大麻，還硬上女生，原本還沒有指名道姓，今天直接在臉書點名就是導演柯孟融，更強調：「昨晚機會已經給你了！仁至義盡」，接著不忘嘲諷：「去看到香蕉鬼片，丟臉兼漏氣！真的是什麽人拍什麼片，人拍人片，鬼拍鬼片」，柯孟融則透過電影公司回應將於下午公開說明，根據《ETtoday星光雲》報導，身為老婆的華視主播宋燕旻，對於爆料內容感到無奈，強調老公絕對不會迴避，也已經找律師討論相關事宜。

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