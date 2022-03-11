高盛分析師10日（周四）調降今年美國經濟成長預估，表示由於俄烏戰爭使石油與其他商品價格狂飆，將會打擊支出。

高盛將2022年美國經濟成長預估由先前的3.1％下修至2.9％，預料第四季實質國內生產毛額增幅由先前估的2％下修至1.75％。

高盛經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）指出，倘若關鍵金屬短缺波及美國生產，將會面臨更多的下行風險，這使明年陷入衰退的機率約達20～35％。