饒慶鈴攜手米其林主廚林恬耀以鳳梨釋迦創意入菜。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

目前正值台東鳳梨釋迦產季，為推廣多元新吃法，台東縣長饒慶鈴日前前往綠島攜手米其林主廚將鳳梨釋迦變身菜餚。由JL Studio主廚林恬耀示範現場製作釋迦冷沙拉和炸釋迦2道菜，並分享料理小撇步。饒慶鈴說，「釋迦不只是釋迦，還可以是餐桌上美味菜餚喔！」

饒慶鈴攜手米其林主廚林恬耀以鳳梨釋迦創意入菜。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

「釋迦冷沙拉」創意料理端上桌，佐以鳳梨釋迦、蜂蜜與牛奶調成的醬料，搭配在地新鮮漁獲和當季水果；第2道為「炸釋迦」，林恬耀建議先品嘗原味，第2口再加上辣醬或擠上金桔汁食用。此外，他也大方分享烹調祕訣，釋迦味道優雅獨特，不用做過多調味，為了避免釋迦氧化變黑的現象，建議加入檸檬汁保持菜色美觀。

饒慶鈴提到，「這兩道米其林料理目前只能在綠島吃得到」，除了鮮果食用，釋迦還有許多創意吃法，歡迎大家以不同方式品嘗台東優質好水果，此次特別力邀JL Studio米其林主廚用鳳梨釋迦入菜，希望提供大家最簡單方便的烹調方式，讓更多人能在家以不同方式品嘗釋迦。

饒慶鈴攜手米其林主廚林恬耀以鳳梨釋迦創意入菜。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

此外，台東縣府積極以多元方式推廣台東鳳梨釋迦，除了持續擴大內銷市場，協助農友透過全家、全聯、家樂福等超市賣場將鮮果銷往全台各地，近期也行銷多元新吃法，像是開發冷凍切片便利包、釋迦雪糕等，或推薦民眾將熟果切好放進冷凍庫，做成鮮果冰棒食用，最近更前進日本東京食品展，以「全果、切丁、冰棒、果泥」四種樣貌呈現給國際旅客，另與全家便利商店合作推出釋迦霜淇淋，冰品加上釋迦清香更加消暑，期盼以多元方式向民眾呈現鳳梨釋迦的獨特風味。

饒慶鈴也特別感謝星野集團，為大家帶來釋迦入菜的不同靈感，不過，目前這兩道米其林料理也只能在綠島吃得到。台東的慢經濟推展有成，連續2年入榜「全球最好客目的地」，尤其綠島擁有舉世聞名的海底溫泉、海洋景觀生態以及無敵海景，絕對是海島度假的不二首選，盼未來有更多業者與縣府建立良好的夥伴關係，開拓進一步的合作交流，為台東觀光帶來新氣象。