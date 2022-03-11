民進黨屏東縣長初選激戰，今天登記最後一天，有4人領表，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人登記參選；前屏東縣縣長曹啟鴻今表態支持鍾佳濱當縣長，周春米是法律人才，若留在內閣歷練有很多發揮的空間，莊瑞雄為黨辯護口才一流，繼續為政策辯護，要留在適當的位置。

莊瑞雄受訪回應，曹老師過去對他大力力挺及現在的肯定，屏東人期待的屏東，不能停留在過去經驗，也不能停留在現在，過去屏東沒有重大建設，現在屏東受到蔡總統及蘇院長大力支持，屏東人期待屏東能脫胎換骨，他若當縣長，會以高雄為指標，一項項努力超越屏東、超越高雄。

曹啟鴻今表示，他是從屏東發展的長期需求角度提出建議，讚鍾佳濱具有行政執行力，是最適合的屏東縣長人選，他深知地方首長需要稱職的國會議員、幹練的部會閣員相挺，地方執政才會順利，三者合作才能為屏東鄉親創造更多的福祉。

除了曹啟鴻、屏東縣前代理縣長吳應文、環境與發展基金會資深顧問陳文卿、前台船總經理曾國正、民進黨立委郭國文今出席「屏東鐵三角，推昇大南方」記者會，現場播放台南市長黃偉哲、高雄市前副市長林仁益的推薦影片；黃偉哲力挺說，他跟鍾佳濱是1996年步入政壇的「同梯」，台南與屏東同為農業大縣，要一起延續互助合作的精神。

曹啟鴻說，8年前推薦周春米擔任不分區立委，3年前莊瑞雄因選區變動求助他，他也毫不猶豫地幫助莊，後來為了國會穩定，義不容辭地為無黨籍立委蘇震清助選。

他強調，自己是「屏東地公共財」，要為屏東找到好的人才、放在對的位置上。他在屏東向來有一定的公評，走到哪裡都很受歡迎。「我自認為我在為屏東找好縣長，我要做公道伯」。