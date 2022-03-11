張鐵齒（左起）、黃尚禾、顏正國、李千那、張寗、張峰議出席《少年吔》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

顏正國自導自演電影《少年吔》將於下周五（18日）正式上映，顏正國今（11日）率領演員群黃尚禾、李千那、張寗與張鐵齒出席媒體茶敘，黃尚禾、李千那在片中飾演刑警情侶，2人因此假戲真做擦出愛火，去年11月被拍到深夜約會16小時，黃尚禾今大方認了，「在一起，滿穩定的，謝謝大家關心」，至於是否考慮閃婚？黃尚禾說「現在比較想『閃避』這個話題，還是看緣分啦，但現在緣分持續累積中」。

李千那也提到，劇組感情超好，從開工到收工，不管有沒有自己的戲份都會到片場，「主要我的戲也是跟尚禾，勢必培養默契，整個拍攝期都會讓自己沉浸在角色中，下戲也沒有直接抽離」。2人還一起演唱電影原聲帶〈Find The Song〉，李千那還親自作詞作曲，更親自擔任黃尚禾的歌唱老師，甜喊「特地為他量身打造的，他也算唱得不錯 」，事後問及會給男友的的歌唱初體驗打幾分，她想了一下表示「有及格，但沒有90分」。

黃尚禾也表示，整個劇組的感情都很好，「我從拍《角頭2》就認識國哥，比較困難的是要跟他針鋒相對的戲，因為他很像都會把人看透了」 ，至於顏正國拍攝時是否有「看透」黃尚禾和李千那的情感？顏正國說「真的不知道」，並表示2人都是自己的弟弟妹妹，所以一直都很支持，「反而是事後一直被問，我們是祝福的，很開心他們彼此熟悉到嘗試著相處，但還是希望大家放在他們的專業領域上」。

顏正國也說，很難過最近演藝圈很多人過世，接著提到當初龍劭華過世時，在台中拍攝的他，還特地跟黃尚禾、李千那北上來致意，「我10年後也可以拍，但現在跟10年後拍是不一樣的」。他說《少年吔》有別於先前《角頭》的拍攝模式，「票房當然希望是好的，但更希望大家看完可以批評指教，然後我們越做越好，可以受到更多的人注目！」