樹湖愛鄉協會、壽豐鄉公所本週才剛舉辦過樹湖荖山櫻花戀活動，公布賞櫻秘境。（壽豐鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉樹湖村，20多年前陸續由當地農民廣植逾萬棵櫻花，早春3月，3萬多株花苞齊放，櫻花紅了山頭，其中還有數十株罕見的百年櫻花王，頓時成了網紅景點，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，今年因受到暖冬影響，花期接力綻放，遊客可把握機會上山踏青賞花。

樹湖愛鄉協會本週才剛舉辦過樹湖荖山櫻花戀活動，大方公布賞櫻私房景點，楊國卿說，樹湖櫻花步道種植台灣原生種山櫻花、霧社櫻、福爾摩沙櫻，還有外來種八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等多種櫻花，沿著步道往上走，還能一覽花東縱谷景色。

楊國卿說，今年碰上暖冬，元宵節後櫻花才陸續綻放，預計今年櫻花季可延後至4月，其中還有數十株罕見的百年櫻花王，另外，樹湖步道也種植有牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳等，目前陸續綻放，一年四季都可賞花。

壽豐鄉長劉耀宗說，樹湖村這處賞櫻秘境，可以俯瞰整個花東縱谷，加上3萬多株粉紅櫻花沿林道盛開，瀑布等周邊景點，山林療癒一次滿足，民眾行經壽豐鄉台9線北往南方向，過豐田村後，可注意路邊「花現樹湖」指標前行，順著指引方向開往山邊，就可抵達。

壽豐樹湖早年為外地移民村，日治時期昭和年間日本人遷入，光復後客家、閩籍及少數原住民、外省人開始陸續遷移，原屬溪口行政區，直到1963年獨立劃分為樹湖村，而在一旁的荖山，早年以開採黑石礦及石綿聞名，後來則以採集豐田玉為主。近年水保局農村再生計畫支持，村民重新打造社區環境，廣植櫻花，近年成了賞櫻熱門景點。