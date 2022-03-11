看韓國大選 趙少康再喊藍白合：國民黨不能只要人家讓

南韓總統由在野黨尹錫悅當選，再次政黨輪替，戰鬥藍發起人趙少康昨在臉書表示，韓國新總統上任是在野力量合作所致。今趙少康被問到，若以韓國為例，是否要藍白合，韓國退選的第三大黨候選人安哲秀是否是民眾黨主席柯文哲？他呵呵笑了幾聲後說，國民黨、民眾黨都是在野黨，韓國是個例子，在野黨候選人當選，只贏了0.8％，如果在野不合作有贏面嗎？

趙少康直言，民進黨如果做得好，幹嘛要政黨輪替，就是民進黨做不好才要換掉，那要換掉民進黨，在野黨就要合作，不然就是分掉在野力量而已，不可能執政。

他認為，在野合作必須心甘情願，第2、3名合作是很正常的事，如果2、3名不合作，就永遠會是老二、老三；國民黨不能一直要人家讓，要提出條件來，以台北市來說，比如議員席次要不要讓？新竹（市）長人選、2024是否綁近來一起談？這是要認真且誠懇地談，不容易、很困難，但必須要談。

媒體詢問，若要參選2024，會跟柯文哲搭配參選嗎？趙少康說，2024還早，2022先合作維持2024合作的機會，都有合作機會大家保持彈性，任何時候都可以談，到時候再看選情發展，看誰配誰合作，但2022要先合作，政黨合作是一步一步來的。