大陸國務院總理李克強11日出席中外記者會，被問及中國過去兩年基本關閉，是否考慮將自己目前的「動態清零」疫情防控政策變得更加可持續，及是否向世界開放的路線圖時表示，將應對疫情變化逐步使物流人流有序暢通。

李克強表示，中國一直統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推動國際交往合作，中國會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障?業鏈供應鏈的安全。

他指出，疫情發生以來曾多次與國際組織負責人、跨國公司、企業家對話，他們都希望要保證必要的商務往來，已經開通了快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營，會不斷地積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流、人流有序暢通起來。

李克強強調，新冠病毒是人類共同的敵人，傳播兩年，病毒一直在變異，一些規律還需要深入研究，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強，國際社會當前還是要團結合作、守望相助，相互之間多一些理解和包容，努力為世界回歸正常共同創造條件。