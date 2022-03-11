Netflix 攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》公布即將於3月18日正式上架後，觀眾紛紛引頸期盼，官方今（11日）搶先釋出幕後特輯SUGAR篇，一解大眾對第三部的好奇，更曝光日式酒店「光」與對手酒店「SUGAR」針鋒相對的背後，其實是相當歡樂的拍攝現場。總製作人暨女主角林心如表示：「大家感情都非常好，會一起討論該怎麼呈現出最好的表演，尤其兩家小姐大亂鬥的這場戲，很歡樂充滿笑聲，很想回到拍片的時候。」

由吳慷仁詮釋愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，在條通創業開了「SUGAR」要與「光」 比拼 ，吳慷仁在花絮受訪時笑稱：「我們店走年輕大膽風格，因為老闆娘就是這樣的一個人，小姐的素質比『光』還要好。」林心如透露SUGAR的創作原型，「一開始編劇杜政哲要寫一個對門酒店的競爭對手，但我想如果只是這樣子滿無聊的，田野調查時有去條通知名第三性公關的店，就把這個資訊分享給他參考看看，也許會給觀眾一個耳目一新的感覺。」

幕後特輯SUGAR篇滿足觀眾搶先一睹兩家小姐大亂鬥的精彩場面。兩家店因故在條通街上大打出手，林心如飾演的Rose MAMA，瞄準吳慷仁飾演的寶寶，對他用力抓胸、互扯頭髮，劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉也上前幫忙，與SUGAR的小姐拉扯、打成一團。吳慷仁的「真胸」也被入戲的林心如狠狠掐住，林心如開玩笑說：「現場宛如妖怪在打架，媽媽桑與小姐們實在都太敬業了。」

吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」，角色的嬌媚形象深植人心，他的服裝、造型、化妝驚豔全場，甚至讓劇中跳槽到他店裡的小姐郭雪芙都自嘲：「我妝感整個都輸了！」吳慷仁表示：「是難得遇見的角色，人設很有趣，『SUGAR』的營業服務項目跟『光』比較不同，可以有一些跳耀式的演繹。」觀眾也相當期待Rose MAMA與寶寶在第三部將如何繼續交手。

Netflix攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》全劇分為三部曲共24集，第三部故事描述潘文成警官持續調查光酒店媽媽桑的命案，在抽絲剝繭的追查下，一步步揭開兇手真面目。竟發現在命案之中，藏有著更多不可告人的秘密與複雜的關係。 3月18日Netflix全球獨家上線第三部17至24集， 堅強華麗卡司集結林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉、胡瑋杰、章廣辰、Dora謝雨芝、劉敬，客串卡司邀來霍建華、徐若瑄、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、吳慷仁、王靜瑩、王淨、曾敬驊、何思靜、林柏宏、9m88。