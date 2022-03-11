雲林縣府樹木銀行今（11日）啟用，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、黃美瑤、李明哲、斗南鎮長沈暉勛、農業處長吳芳銘、工務處長汪令堯、工程包商出席。（周麗蘭攝）

雲林縣府最近拓寬線道164線，沿線有400多棵30年樹齡的火焰木，工程單位為移植地點傷腦筋，雲林縣長張麗善拍板在高鐵特定區一塊4.5公頃土地成立樹木銀行，估計可容納3000棵樹，現地已移植100多棵樹，每棵樹間距4公尺以上，管理單位農業處將派人養護，提高存活率。

縣府執行公共工程需遷移樹木的單位有工務處、水利處、地政處、建設處、城鄉發展處等，工務處拓寬道路的來源最多，縣道164線拓寬工程沿線每5公尺就有一株火焰木，總共400多株，數量遠遠超越以往。

工務處長汪令堯表示，以前移植100多棵樹木就算多，去處是最困擾的，必須向鄉鎮市公所暫借，這幾年曾移植到農博公園、人文公園，管養之下都有存活，但400多棵需要的空間實在太大。

汪令堯2年前提議成立樹木銀行，最近尤其迫切需要，因路樹無法移植，工程難以進行，縣長張麗善2周前拍板開闢樹木銀行作為工程單位移樹地點，也可提供民間移樹暫置之處，這也是全台第一座。

張麗善認為，高鐵鐵沿線有地層下陷潛在危機，在高鐵特地區種樹可涵養水源，4.5公頃土地歸屬教育處、水利處，10年內應還不會開發，縣府以身作則種樹，也鼓勵高鐵沿線民眾響應。

汪令堯指出，移植樹木標準流程是在春天斷根，養護3個月後，視時機以根球方式移植到樹木銀行，過程需出動怪手、吊車，若只移一棵樹單價高達1萬元，164線的400棵樹平均移一棵需3000、4000元。

汪令堯說，移植樹木的大課題是存活率，工務處這幾年移植的樹木都有管養，樹木銀行成立之後也有人照料，相信存活率也會提高，164線的火焰木將有獨立的一區。

雲林縣府樹木銀行今（11日）啟用，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、黃美瑤、李明哲、斗南鎮長沈暉勛、農業處長吳芳銘、工務處長汪令堯、工程包商出席種樹、澆水。

雲林縣府的樹木銀行是全台創舉，為路樹找新家、催生2年終於成功的工務處長汪令堯非常開心。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右二）象徵在樹木銀行用地種小樹。（周麗蘭攝）