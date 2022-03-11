由魔方數位代理的奇幻秘境冒險RPG手遊《秘境傳說：神木遺跡》，今（10）日啟動事前登錄及雙平台預註冊活動，並同步釋出遊戲世界觀及宣傳影片，帶領玩家前往秘境，開啟一趟神木遺跡的冒險之旅。

探尋神木遺跡 揭開秘境真相

星島部落聯盟建立以來，各部落的人們一直過著幸福和平的生活，直到《洛亞之書》橫空出世，打破原本該有的平靜，書上預言星島部落的毀滅，只有找到神木遺跡裡蘊藏的精靈力量，才能化解危機。玩家將扮演充滿好奇心的部落少年，追隨父親留下的筆記和信件，為解開父親失蹤之謎及解決星島崩壞危機而踏上冒險，旅途上不僅有絕美風景，還有萌寵、兄弟、師徒、愛侶相伴，一同探索神木遺跡，拯救秘境大陸！

探尋神木遺跡 揭開秘境真相

相傳精靈族附近森林深處的神木是大地之母「蓋亞」的化身，人們相信是神木一直庇護著這片土地。每年春夏交接時分，精靈族都會在神木下，舉辦大型祭祀典禮，並供奉祭品，祈禱一年無災無難、食物充足。夜空南方閃爍的星星，是否是大地母親給精靈族的回應呢？

部落繽紛多彩 秘境任你遨遊

「瑪斯部落」是由地球部落、火星部落所組成，在星島歷史上，火星部落曾因惡龍襲擊與內戰紛爭受到重創，而地球部落適時伸出援手，給予資助，火星部落酋長也認為蠻橫非長久生存之道，便開始效法地球部落法，崇敬自然，並將圖騰改為一枚新葉，意為新生。

瑪斯部落

瑪斯部落

「維納斯部落」居住著尼普頓人民，驍勇善戰卻不喜歡戰爭，於是大祭司在此施加了一層護盾屏障，部落所在之處煙霧繚繞，燈火照耀在冰海河岸，好似仙境般，在無盡的冬日中屹立不倒。

維納斯部落

維納斯部落

「太陽部落」位於秘境中心的神秘島嶼，居住著崇尚和平、嚮往太陽的赫列俄斯人民，海島兩端有著連接左葉島和右葉島的暗道，每當海水退潮之際便會出現，所以有些逃亡之人通過暗道誤打誤撞進入太陽部落，並在島民的幫助下，生存下來。太陽部落也將不同部落的技術融合，逐漸發展成一個發達的部落。

太陽部落

太陽部落

事前登錄開跑 多重好禮等你拿

《秘境傳說：神木遺跡》即日起開放事前登錄活動，只要參加活動即可領取限定特典時裝。而登錄活動達指定人數，還可以獲得海星、酸酸果、藍鑽、萌寵召喚券等全服獎勵，幫助玩家探訪秘境傳說之旅如魚得水。