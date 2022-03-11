台灣街頭超跑趴趴走比比皆是，但如果看見「一棟億元豪宅在路上跑」的全球限量款超跑，不知民眾當下反應為何?，日前就有一名網友在台中市文心路上，看見一輛全球僅499輛，台灣僅6輛的Ferrari Monza SP1，這款車售價起跳8500萬，若全配恐高達1億。照片一PO出後，力可湧入7千餘名網友留言，網友一面倒苦勸，「撞到直接簽賣身契了」、「這誰敢出門啊，等等不小心A到直接賠死」。

一名網友10日在臉書「爆廢公社」PO出一段影片，他騎機車在台中市文心路上遇到一輛紅色法拉利超跑SP1，他好奇騎著機車一路跟拍，只見該輛法拉利超跑引擎轟轟作響後，消失在他視線。

「移動億元豪宅」現蹤台中，網見法拉利復古超跑驚:A到賠死。(翻攝自爆廢公社)

該名騎士將影片PO上網後，瞬間湧入超過7千名網友留言，大部分網友苦勸「移動式！ 一億現金看過嗎？「最好離他5台車的距離」、「撞到直接簽賣身契了」、「這誰敢出門啊，等等不小心A到直接賠死。」「看旁邊的機車呼嘯而過，都為他們流冷汗。」

根據官方資料，Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里只需要2.9秒，0到200公里則是7.9秒。這款復古敞篷賽車全球限量499台，台灣已知有6名車主。