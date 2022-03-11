今年是高雄捷運聯開元年，麗寶集團旗下名軒開發(1442)與高雄首宗捷運土地聯合開發案「高雄市政府大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」，11日動土，預計興建地上23層A級智慧地標型商辦，總樓地板面積約1萬6155坪、投資金額約32.81億元，建物總銷可達61億元，約可替市府創造約27.88億元收入，預估未來可容納4000人使用，2025年6月完工。

圖說：「高捷橘線O4市議會站開發案」11日舉行開工動土典禮。(記者張雅雲攝)

本案是首件高雄捷運聯合開發案，也是高捷通車後第一次結合捷運場站共構開發的土地標的，基地位於前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，11日舉行開工動土典禮，由高雄市副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田共同主持動土，包括高雄市捷運局局長吳義隆、名軒開發董事長吳泓瑩、立法委員許智傑、賴瑞隆等人均出席參加。

針對此次高雄市府首宗捷運聯開案動土，林欽榮致詞時表示，捷運4線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，透過「合建分坪、利潤共享」理念，投資人、地主、主管機關3方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，除了投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市TOD發展綜效。

圖說：高雄市副市長林欽榮指出，捷運4線齊發，努力創造都市TOD發展綜效。(記者張雅雲攝)

麗寶集團董事長吳寶田表示，在高雄地區的發展投資上，麗寶集團希望能和高雄市政府密切合作，能與這片土地共生、再造、永續發展，藉此創造更多在地就業機會與發展，而麗寶集團看好高雄未來發展，未來還有新的商務飯店及產後護理之家等投資計劃，產後之家預計2022年底或2023年初開幕。

圖說：麗寶集團董事長吳寶田指出，本案興建地上23層樓複合地標型商辦大樓。(記者張雅雲攝)

圖說：空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間。(麗寶集團提供)

空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值約61億元，高市府依法將分配權益價值約27.88億元，用來挹注高雄捷運建設。

高雄市捷運局表示，捷運系統即將進入4線齊發的大建設階段，未來還會陸續導入捷運聯合開發案，接下來還有O10建軍站基地、RK1岡山、O13大東、O9技擊館站等精華土地，，促進捷運場站周邊地區再發展。