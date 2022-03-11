今天新增7例本土，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案分布為新北市1例、台北市2例、台南市4例。其中台南的4個案例都與鹽水家族群聚有關聯。

莊人祥說，北部的3個案例，最先發現的新北個案（案21260）感染源不明，為40多歲男性，在3月9日出現發燒、喉嚨痛症狀，快篩陽性後，轉往醫院PCR採檢確診，Ct值14.4，接觸者匡列107人，已採檢96人，其中94人陰性，2人陽性，為新北個案的非同住家人（案21295與案21296），住台北市。

雙北今突增3本土，個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，21260為公司上班族，目前源頭不明，目前了解需要匡列的職場和社區接觸者不多，無大型群聚，但有雙北足跡，由地方衛生局公布，對社區的影響還需要評估；目前該案源頭不明，還需要進行接觸者採檢釐清是否與先前其他群聚有關聯性。

台南家族群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

而台南4例皆與宮廟旅遊團相關，目前該群聚累計24人染疫。莊人祥說明，案21262與案21263與台南某醫院藥事人員（案21083）足跡重疊，曾在3月5日參加同一活動，經擴大採檢確診；而案21262與案21263是鹽水家族（案20973與案20974）的鄰居，住家僅相距150公尺，在社區篩檢站採檢確診。。

羅一鈞指出，日前確診的台南某醫院藥劑部人員（案21084、案21083）基因定序結果出爐，和宮廟旅遊團成員、自助餐店員工皆相符，確認為同一起傳播鏈。目前國內有3條感染源不明的傳播鏈，包括桃園米迪幼兒園、雙北涮涮鍋，以及今天新增的雙北家庭3人群聚。

最新基因定序結果出爐，新營某醫院藥劑部人員和宮廟旅遊團成員相符，確認為同一起感染事件，該群聚目前累計24人染疫。