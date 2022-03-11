台南市中西區府前路二段1棟辦公大樓旁巷弄，10日中午突然出現1名男子倒臥人行道上，民眾以為是酒醉的街友路倒報警，警方將該男送醫不治，追查得知黃姓男子是隔壁大樓內一家保全物業公司老闆，疑似公司經營困難兼疾病纏身雙重打擊，跑到公司7樓頂樓輕生。

不是當老闆就是人生勝利者，60歲黃姓男子在台南市經營一家保全物業公司，當起小老闆，卻長期因疾病纏身，還需洗腎，撐著病體辛苦經營事業，近期事業營運出現困難，他10日中午疑似難忍內外煎熬，久病厭世，在自己的辦公室內留下遺書，隨即跑到辦公大樓的7樓頂輕生。

黃男輕生後員工還不知情，他10日中午倒臥在府前路二段巷弄內的人行道上，遭路過民眾以為是酒醉街友，隨即又發現男子的雙腳明顯變形，還有血跡，似乎還有生命跡象，趕緊報警。

警方到場將黃男送醫，卻仍回天乏術，宣布不治身亡，警方根據他下肢變形，研判他應從附近大樓輕生，經過調查，並詢問旁邊辦公大樓管理員，確認他就是該樓內一家保全公司的老闆。

警方在黃男的辦公室內發現遺書，書上有他留下「公司已經營不下去」的筆跡，陳述消極意念，鑑識人員並在樓上女兒牆上採集到黃男鞋印，通知家屬到場。

黃男婚後無子，妻子到場確認身分後無意見，警方報請檢察官相驗，進一步釐清案情。

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