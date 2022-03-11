臉書網友留言。（圖／翻攝自趙少康臉書）

看韓國大選 趙少康再喊藍白合：國民黨不能只要人家讓

南韓大選結果10日出爐，由在野黨國民力量黨候選人尹錫悅勝選，僅以0.8%領先幅度完成政黨輪替。對此，中廣董事長趙少康表示，台灣的在野黨不該只會「在野互打」，應放棄小我才有機會達成尹所言「成就更好的政權交替」。趙也呼籲國民黨應「自己內部必須先革新、團結」，才有機會重返執政，否則只會被瞧不起。此說法卻引網友正反論戰，有人相當認同，也有人認為國民黨已無希望。

趙少康10日在臉書發表《南韓政黨輪替的啟示》一文，指出南韓以些微差距完成政黨輪替，他一直認為台灣的在野黨如只會勾心鬥角、在野互打，最後結果就是讓民進黨繼續一黨亂政，國家前途因此被葬送。為大局著想，有時應「放棄小我、思考大我」，以全民利益為優先，才有機會達成尹錫悅說的「成就更好的政權交替」。

趙少康直言，在民進黨胡作非為又掌握各種行政及媒體資源下，在野黨還不團結，就會落得什麼都沒有。趙也強調，國民黨自己內部必須先革新、團結，強大自己，才能跟其他陣營談合作，就算努力後真的無法在野聯合，也必須能靠自己的力量勝選，不能只一心想依賴其他政黨，否則只會被瞧不起。

此文獲得近2000個讚與近400則留言，反應熱烈。網友卻分成正反兩派，一派認為：「團結、加油，壯大自己才是王道」、「國民黨要自立自強」、「看看國外，我們要借鏡」、「趙先生說得真好，國民黨重生之道唯有自己團結與強大」；一派則認為：「我對國民黨已經不抱希望了」、「國民黨已經很被瞧不起了，黨主席不能大破大立，侷限自己思維」、「都想當老大就很難，何況是ㄧ盤散沙！」「民進黨只會選舉，但國民黨是連選舉都不會」。