上班族轉職、待業，健保怎麼繳？健保是強制性的社會保險，只要符合法定的投保資格，就要在投保單位加保。上班族待業期間，也要記得幫自己和名下的眷屬辦妥接續加保，順利轉職到新公司報到時，也要將眷屬名單提供給新單位的健保承辦人員。

農曆春節後是傳統的轉職旺季，若是在轉職待業期間，無可依附加保的對象（如配偶或成年子女等），可以利用健保快易通APP內的「健保櫃檯」，點選「公所投保保險對象」內的「加保申請」功能，自行辦理在戶籍地的公所加保，或是備妥相關文件直接到公所辦理。

健保署舉例，民眾王伯伯突然收到未在保通知，健保署提醒儘速補辦加保。擔心沒有加保不能就醫的他，致電給健保署詢問下才知道，自己退休後原本以眷屬身分依附在女兒名下、加保在女兒上班的公司，前陣子女兒找到更理想的工作，轉職後在新公司只有完成自己的加保手續，不知道也要請公司幫名下的家人辦理加保，才發生王伯伯不在保的小插曲。

高屏業務組長林淑華表示，民眾可以利用健保快易通APP知道有哪些家人加保在自己的名下，在「健保櫃檯」內「個人各項查詢及設定」，查詢自己名下的眷屬名單。

若對健保如何加保有疑問，可至健保署全球資訊網查閱投保與異動相關規定，亦可以加入健保署粉絲團或LINE好友，利用智能客服查詢，或電洽健保諮詢服務專線0800-030-598（手機改撥02-4128-678）。