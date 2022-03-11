苗栗縣政府環保局針對坤輿掩埋場，10日晚間再度對外界質疑部分提出說明，包括聯外道路並未納入環評認定面積，環保局指出，坤輿掩埋場環評面積在2公頃以下，未達環評規模，並且業者所提汙染防治，符合法令規定，環保局長陳華盛強調申請及審查過程均依法行政。

環保局表示，坤輿掩埋場聯外道路所在的龍昇段814、815、816、840、841地號土地，部分使用面積為1992平方公尺。依苗栗縣建築管理自治條例第5條第1項第2款：「本自治條例所稱現有巷道包括下列情形：二、非屬法定空地之私設通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書者。」，縣府工商處已出具證明該道路為供公眾通行的現有巷道。

坤輿掩埋場抗爭事件已延續多年。（謝明俊攝）

另本案場址附近的608地號土地所有人已申請建築執照，並以該條現有巷道作為出入通行使用，已非僅供坤輿公司從事事業之使用，應符合供公眾通行之定義，非專屬興辦計畫之一部分。縣府100年駁回坤輿公司處理許可申請的理由已獲補正，故依法准予坤輿公司賡續行政申請程序。

環保局指出，至於座落於814、840地號土地上的建物面積為447.92平方公尺，非屬縣府審查通過的計畫範圍內。該建物登記用途為農舍，自應依原目的使用，不得做為辦公室等其他用途，若有非法使用，縣府將依法查處。

環保局並對環評條件再次重申說明，依照環保署過去法規，一般事業廢棄物衛生掩埋場興建位於山坡地範圍，開發面積需達2公頃以上或平均處理廢棄物量達200公噸／日以上者需實施環境影響評估。而坤輿公司係於90年間申請同意設置文件，其申請面積為1.7958公頃，日處理量為190公噸／日，均未達應實施環評之規模。

坤輿掩埋場業者日前申請鑑界釐清。（謝明俊攝）

而坤輿係申請處理一般事業廢棄物，非有害廢棄物，處理方式係採用「衛生掩埋法」，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場的處理方法。為避免產生二次污染及發揮污染預警功能作規範，坤輿公司所提掩埋場依規構築不透水布及皂土毯等防治措施，符合上開規定內容。且因工程內容涉及技術專業，縣府於審查過程係委請相關專長之學者擔任委員進行把關，以降低或避免二次公害之發生。

環保局長陳華盛強調，本案申請過程依法行政，秉持公正、專業、嚴謹的態度與立場，嚴格把關，審核過程皆遵照法令規定辦理，後續仍將依法加強查核以督促業者採行各項環保措施，符合法規標準，避免影響環境品質。