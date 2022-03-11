mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《鬼滅之刃》的第二彈合作活動將於3月15日（二）12:00開跑！

第二彈合作活動中，電視動畫《鬼滅之刃》裡鬼殺隊最高階的“柱”「煉獄杏壽郎」和「宇髓天元」，以及主角——竈門炭治郎的妹妹「竈門禰豆子」、竈門炭治郎的同屆隊士「栗花落香奈乎」，鱗瀧左近次的徒弟「錆兔＆真菰」等超熱門角色都將於怪物彈珠的轉蛋中期間限定登場！

此外，鬼舞辻無慘麾下“十二鬼月”中，於「無限列車篇」登場的下弦之壹「魘夢」、上弦之參「猗窩座」；以及「遊郭篇」登場的上弦之陸「妓夫太郎」和「墮姬」等角色將於合作活動冒險中登場。第一彈合作活動的「竈門炭治郎」、「冨岡義勇」及「胡蝶忍」等人氣角色也將於轉蛋中再度登場，邀請喜愛《鬼滅之刃》的玩家們一同參與！

關於本合作活動的詳情，請於怪物彈珠官方網站內的公告確認。

＜活動期間＞2022年3月15日（二）12：00至2022年4月2日（六）11：59

熱門角色「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」「竈門禰豆子」將於轉蛋中限定登場；合作活動冒險中「魘夢」「猗窩座」「妓夫太郎」「墮姬」等角色登場！

電視動畫《鬼滅之刃》的「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」「竈門禰豆子」「錆兔＆真菰」「栗花落香奈乎」期間限定於轉蛋中登場。其中，「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」「竈門禰豆子」更可以獸神化。

此外，突破合作活動冒險「機能回復訓練」可以蒐集「鬼殺隊硬幣」來交換「村田」「珠世＆愈史郎」角色。購買「鬼滅之刃 合作活動新手禮包」還可以入手合作活動角色「我妻善逸＆嘴平伊之助」。且在第一彈合作活動登場的熱門角色「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「胡蝶忍」可以獸神化・改。

【轉蛋中登場的角色】

熱門角色「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」「竈門禰豆子」等將於轉蛋中限定登場

人氣角色「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「胡蝶忍」將可獸神化・改

玩家可透過新手禮包及突破合作活動冒險獲得人氣角色

合作活動中可獲得「無限列車篇」及「遊郭篇」登場的上弦及下弦

「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」「竈門炭治郎」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「竈門禰豆子」等合作活動限定讚貼圖登場！

合作活動期間，以10連轉蛋抽轉蛋「鬼滅之刃」時，可從作為「EX額外附贈」出現的「煉獄杏壽郎」「宇髓天元」等9種柱的"合作活動限定讚貼圖"中隨機獲得1種。此外，於期間內登入可以獲得熱門角色「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」；突破合作活動冒險「機能回復訓練」後能獲得的「鬼殺隊硬幣」可用來交換「我妻善逸」「嘴平伊之助」；根據在合作活動限定任務「無限列車任務」中達成的索敵進度可以獲得「千壽郎」「魘夢」等各種角色的合作活動限定讚貼圖。

10連轉蛋中合作活動限定讚貼圖登場

「鬼殺隊硬幣」合作活動限定讚貼圖登場

期間內登入可以獲得熱門角色「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」