詐騙集團設下連環圈套，誘騙民眾上當。（警方提供）

金門80多歲蔡姓老翁遭遇詐騙集團設下連環陷阱，一路被假中華電信人員、假警察、假檢察官騙得團團轉，以為自己真的遭人冒名涉及洗錢及毒品案件，趕緊到郵局欲匯款入指定帳戶接受調查，所幸在行員和警方聯手提醒和攔阻下，替他保住高達260萬元辛苦存下的養老金。

警方調查，蔡翁日前接獲詐騙集團假冒中華電信人員來電，指他名下遭人盜用申設門號(0912＊＊＊044)並已欠費4萬餘元，佯稱將協助聯繫轉介165反詐騙諮詢專線，隨後即有自稱「楊雅文」的員警以LINE表明自己是勤務中心，掌握蔡翁涉及毒品及洗錢案的情資，為讓他免於往來舟車勞頓，將轉介至臺北地方法院檢察官「張介欽」，讓檢方幫忙澄清並未涉及洗錢及毒品案件。

後來，「張介欽」檢察官再指示蔡翁前往郵局臨櫃辦理約定轉帳，將帳戶內存款轉入名下2組他行帳戶外，更要他將款項指定匯入玉山銀行帳戶(非老翁名下)內，以供查證。由於對方角色一直變不停，加上使用公家機關專業術語，讓曾長期在公家機關服務的他誤信為真，即於3月10日上午前往金沙郵局辦理匯款約定轉帳。

金沙郵局經理及行員一看金額龐大，關懷提問後發覺有異，好心提醒蔡翁可能遭詐騙，並通報轄區金沙分駐所派員了解。員警到場後協助蔡翁向中華電信查證，確認並未遭冒名申設門號及欠費，並詳細說明這是常見「假檢警」詐騙手法，他才驚覺險遭詐光郵局帳戶內畢生積蓄新台幣260萬元，一再向頻頻向員警及行員致謝。員警也在宣導目前詐騙手法後，通知其在台女兒多予關懷，避免老翁再次受害。

金湖分局長曾冠螢表示，警方為防止民眾遭詐騙，平時除辦理各項宣導外，也與轄內金融機構建立防詐網絡，阻詐於機先，確保地區民眾財物安全，民眾若接到可疑人士要求匯款訊息，應仔細查證，可撥打165反詐騙電話或110專線尋求協助，避免受騙上當。