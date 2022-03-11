巴黎聖日耳曼在迎來梅西(Lionel Messi)之後受到大量關注，昨天在歐冠場上「黃金三叉」合體出擊，卻遭皇家馬德里逆轉吞敗，止步16強，對此巴黎前球員、現任球評羅騰(Jerome Rothen)對他們表現感到失望，直說梅西和內馬(Neymar)要為此負很大責任，因為他們表現相當不好。

‘He Walked on the Pitch’ – Jérôme Rothen Rips Lionel Messi for His Performance Versus Real Madrid https://t.co/a6gtxkMxi3 — PSG Talk (@PSGTalk) March 10, 2022

前巴黎中場、現RMC評論員羅騰說道：「我認為這次的失利要歸咎於內馬和梅西，他們得要為此負責，不是在批評維拉提(Marco Verratti)、裴瑞拉(Danilo Pereira)、帕瑞德斯(Leandro Paredes)或姆巴佩(Kylian Mbappe)，姆巴佩是唯一在上下半場都有威脅的人。我所說的是另外那兩個人！」

很明顯羅騰對兩大球星表現非常不滿意，首先他談到梅西說：「這樣談論梅西讓我感到羞愧，但這就是事實。昨天他在場上散步，而有人卻告訴我，梅西是在努力搶回球權，你在跟我開玩笑嗎？於10公尺外開始逼近搶球？」

接著他提到內馬：「他幾乎丟掉了所有球權，提到他的名字就讓我感到火大，自從他來到這裡，一切就變得一團糟，他在巴黎踢了不到50%的比賽，我們還得為他找藉口，什麼？他才剛傷癒復出？不，我們沒時間等了！」

這場巴黎的姆巴佩在比賽第39分鐘率先進球，讓球隊取得1：0領先，但接著皇馬球星本澤馬(Karim Benzema)上演帽子戲法，於比賽第61、76、78分鐘進球，強勢以3：1逆轉拿下比賽，闖進歐冠8強，此戰皇馬有21次射門、7次射正，巴黎這邊則是10次射門、4次射正。