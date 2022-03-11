綜合外電報導，南韓準總統尹錫悅在昨(10)日勝選後，隨即與美國總統拜登、現任總統文在寅通話，今(11)日則與陸駐韓代表邢海明見面，並與日本首相岸田文雄通話達15分鐘，正式開啟外交活動。

尹錫悅表示，韓日兩國在東北亞安全與經濟領域需要合作解決的課題有很多，雙方應為增進兩國關係共同努力。他還表示，有必要合理解決兩國之間懸而未決的問題，使其符合雙方共同利益。希望就任後韓美日三國能夠進一步加強在韓半島問題上的合作。

據NHK報導，尹錫悅和岸田文雄就儘快會面達成共識。岸田告訴記者:「對於韓國下任總統尹錫悅，我由衷表示祝賀。日韓兩國必須基於1965年邦交正常化以來構築的友好合作關係，繼續推動雙邊關係向前發展。我對於韓國下任總統的執政寄予期待，並希望我們能密切合作，改善兩國關係。」

路透社報導，岸田文雄堅持其與南韓改善關係的前提－兩國關係需要基於1965 年建立邦交時簽署的《日韓基本條約》為基礎發展。

現任總統文在寅在上任後，雖然改變首爾與北京的關係，但與日本的雙邊關係因為日本在殖民朝鮮半島期間的暴行的不同解讀而迅速冷凍。

在2018年，韓國法院裁定日本公司須就韓國勞工在二戰期間的虐待行為向他們支付賠償後，東京和首爾之間的關係迅速惡化，此外，慰安婦的問題也是另一癥結點。

日本堅稱，所有賠償問題均根據 1965 年與首爾關係正常化的條約得到解決，韓國法院命令日本公司支付賠償違反了國際法。