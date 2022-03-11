空姐與義國富商爭監護權輸了，她的8歲女兒寫信給總統表示想留在台灣，余淑杏律師指出，本案子女的陳情信是非常明確的意願表達，若案件仍有上訴機會，當事人可先聲請暫時處分，避免他方搶先帶子女離境。

余淑杏律師說，如果當事人提上訴可以用4大原則提出主張，同時雙方也都需要避免做出破壞「善意父母原則」的行為，不只是為了訴訟上立足，更是確保自己在未來與子女的長久相處中能夠真正擁有和諧的親子關係。

首先是繼續照護原則，繼續照護原則是希望盡可能不改變子女目前的居住與照護狀況，酌定由平時與子女同住、保謢照顧子女較多的一方繼續行使親權。其次是同性別原則顧名思義是指兒子由父親監護，女兒則由母親監護，這是考量子女成長之需要，由與子女同性別之一方來來照顧教育子女更為便利。

另子女意思尊重原則，若子女已經長成至一定年紀，可以自主表達意願，法院在酌定監護權時便需聽取及尊重子女本人的意願。父母適性之比較衡量原則，根據父母之健康狀況、個性品行、生活職業、經濟能力及與子女的情感等因素綜合比較，由較有能力或較適宜照顧子女的一方行使監護權。