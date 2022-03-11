《A.V.A 戰地之王》今日（10）宣布改版更新，這次新增的「滲透作戰」模式，玩家必須在夜間展開特種作戰任務，透過各種不同路徑針對目標實行直搗黃龍的精準打擊；緊接著，還有經典重置的「生化危機 Adv.」也即將在本月份玩家見面。

突破重圍 滲透作戰

全新入侵任務「滲透作戰」今日上線。在對戰開始時，進攻方會以跳傘的方式突入至戰場範圍，並可從地圖四面八方進行滲透行動，只要在時限內成功啟動位於地圖內的戰略目標「訊號發射器」即可獲取分數；反之，防守一方則必須盡全力阻止對方得逞以獲得最終勝利。

(圖/業者提供)

「滲透作戰」的一大特色，就是玩家在擔任 EU 軍時，能透過破壞天窗、管道、鐵板等來創造不同路線，藉此來施行多樣化的進攻策略，並且為了制衡 NRF 的守方優勢，系統增設了自動 UAV 機制，若輕易離開防守建築物，就會受到無人機標記位置，反而成為容易受到狙殺的目標；綜合這幾項特點，儘管本模式核心是常見的紅藍陣營對抗，不過仍能體驗到與一般回合作戰的不同樂趣。

改頭換面 生化危機

重製版本地圖這次輪到深受玩家喜愛，《A.V.A 戰地之王》代表性的地圖之一的「生化危機」，地圖的故事背景位於印度，歐盟EU 情報部門在齋沙默爾市一家偽裝成跨國石油公司的設施中，發現了一種強效化學武器 VX 神經毒氣，在指揮中心派出部隊前往時，一場激烈的戰鬥就此爆發⋯。

(圖/業者提供)

將於 3 月 24 日登場的「生化危機 Adv. 」把焦點放在精緻化圖像風格，因此在這個新版本中，並沒有改變地圖結構，而是延續著原本恰到好處的地圖尺寸和佈局，在加強視覺效果的同時仍保有它原有的平衡特質，絕對值得老玩家們一試！

虛寶好槍 限時專送

隨著改版，不可或缺的當然就是多項贈獎活動也同步熱鬧上線囉！指定活動期限內，只要遊玩「滲透作戰」和「飛越哨站」達一定場數，就能取得「M4A1 血祭骷髏」、「M4A1 索爾之怒」，此外更會另外抽取幸運玩家額外贈送「2022 虎嘯龍吟」、「White Fox 雪白銀狐」等槍枝虛寶！

(圖/業者提供)

其他還有更多獎勵豐富的活動，只要找出「生化危機」新舊版本的不同之處，就有各式「魔幻寶箱」等你拿；另外為了慶祝兒童節的到來，四月更讓玩家們快樂爽領整個連假，每天更有多組贈獎序號可以直接兌換！詳細活動辦法與改版內容，敬請參考「滲透作戰」改版活動頁。