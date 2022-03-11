義大利藍姓富商與台灣詹姓空姐爭女案，台北地院家事法庭先前曾就空姐反制富商不還女兒，飛往義大利已護照遺失為由，替女兒重新申辦護照後，將女兒帶回台灣，法官曾在2019年10月先裁定空姐在法官改定親權裁定結果出爐前，先將女兒返還父親。

北院家事庭2019年10月的裁定指出，富商先將女兒以奶奶病重名義帶回義大利，空姐繼而以護照遺失的方式把女兒帶回台灣，父母雙方都是女兒共同親權人，台灣為女兒慣居地，富商雖然在2017年12月間取得詹女同意帶女兒去義大利探親，但他沒經過同意就提早出境，還未遵守期限將女兒帶回台灣，這種非法移置女兒的行為，致有礙詹女行使親權。

但法官也不認同空姐的行為，認為空姐以「遺失為由」申請補發女兒護照，但實際上並無此事，卻用涉嫌違反刑事的手段，達成移置女兒目的，不僅不能以藍男先行非法來合理化自己的行為，且手段更為不妥惹人非議。

因此法院裁定，空姐應將未成年女兒交付給富商，且在台北地院改定親權一審裁定前，富商得帶女兒出境至義大利同住，但空姐每半年可以與女兒在台灣同住兩週，日期由雙方自行協議，機票費用各負擔一半，女兒住在義大利時間，空姐也可以書信、通訊軟體聯絡。