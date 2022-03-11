肺癌位列我國十大癌症之一，且死亡率最高，尤其肺腺癌更是台灣民眾罹患的主要肺癌。為能有效診斷，台北榮總攜手陽明交大，領先全球在活體利用基因剪輯技術，找到調控肺癌細胞生長與轉移的關鍵環狀RNA，並以此剔除致癌RNA，進而阻斷癌細胞生長，可望研發癌末新藥。研究成果獲刊於今年2月的國際期刊《Cancer Research》。

陽明交大與台北榮總團隊於今(11)日舉行記者會，說明這項研究成果。在台攻讀博士的奈及利亞籍Afeez Adekunle Ishola，與陽明交大藥理所講座教授邱士華、台北榮總醫學研究部助研究員王夢蓮、台北榮總胸腔部主任陳育民等人皆出席，共同說明發現環狀RNA「C190」，扮演癌細胞分裂成長的重要角色。

邱士華表示，經研究發現，C190扮演了開啟癌細胞分裂、成長的重要角色。且C190可在血清中偵測到，並反映癌細胞當下狀態。這項發現讓C190可以作為診斷非小細胞肺癌的非侵入式癌症臨床診斷標記。

為此，研究團隊利用CRISPR／Cas13a RNA剪輯技術，降低C190表現後發現，無論是在活體或非活體上都能降低癌細胞的分化與遷移，甚至抑制其成長。不僅再次證實C190基因在肺癌上所扮演的角色，也顯示基因治療合併RNA剪輯技術可以做為創新癌症治療的發展方向。

陽明交大提到，這是首次利用基因治療合併RNA剪輯技術，剔除致癌的環狀RNA 190。有別於標靶藥物阻斷表皮生長因子受體，利用RNA剪輯可以直接針對關鍵基因阻斷癌細胞的訊息傳遞。

邱士華提到，環狀RNA是眾多RNA的一種，過去認為它是RNA在轉錄過程中的副產物，不具備主要功能，但近來的研究已經推翻這種觀點。

邱士華指出，榮陽交團隊過去的研究就已發現，肺癌末期病患的血液可測得較多的C190表現，而且有C190也意味著治療效果較差，C190與腫瘤大小、侵犯程度、新陳代謝、存活率等息息相關。

陽明交大表示，這項研究發現發表於今年2月的《Cancer Research》。第一作者Afeez Adekunle Ishola就讀於中央研究院國際研究生學程(TIGP)，今年已獲得陽明交大與中研院分子醫學博士。此研究除受科技部及教育部深耕計畫的支持外，亦和美國國家衛生研究院等單位合作，攜手建立跨國研究團隊合作的模式。