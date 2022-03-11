台灣新銳導演柯孟融，近來最新電影作品《咒》即將上映，未料卻被爆出醜聞，網紅「許振得 阿得」在臉書直接點名他不僅在工作室吸大麻，還硬上女生，更嘲諷：「人都會犯錯，但男人有錯要認，打要站好，跪要跪直，一直唬爛狡辯，只會讓人看不起」，對此，柯孟融也於下午2點半準時召開記者會說明，對於一連串爆料，他表示全是子虛烏有，也強調會發表不自殺聲明，並聘請律師進入司法程序，記者會約莫五分鐘就結束，不接受任何提問。

柯孟融導演聲明。

柯孟融今(11日)在太太陪同下出席記者會，也是被控性侵後首度露面，他表示昨天收到一個許振德先生，說我做一些我沒做過的壞事，昨天跟對方聯繫，一接電話對方就不斷罵髒話，根本不知道他在說誰，就說要找兄弟處理，對方有黑道背景，一開口跟我要500萬，本來想為了電影好跟他談判，但一一直遭到恐嚇，我不知道他為什麼要在這時間傷害我的電影，我的電影籌備一毛錢都沒有拿，都投在電影裡，他說那些可怕的事情我沒有做，我很害怕，本來從大學就是拍片出來的學生」。

柯孟融坦白其實很害怕，表示自己毫無背景可言，只是從大學時期就出來拍電影的人，強調「認識我的人都知道我不會這麼做」，之後也會發一篇不自殺、不消失聲明，並表示「已把證據交給律師，確定會提告，進入司法程序」，隨後讓媒體拍照完後，就快閃結束約5分鐘的記者會，不接受任何訪問。

徐則鈺律師在柯孟融召開記者會前，也代為發出聲明，內容寫道：「敝當事人柯孟融導演於111年3月10日接到自稱許振得的不明人士，以莫須有的罪名恐嚇取財，並勒索新臺幣五百萬元，本律師已受理柯孟融導演之委任，將對前開行為提出告訴。嗣後若有任何言語或行動上侵害敝當事人之人身安全及名譽，本律師將追加提出告訴，以維護當事人合法權益，特此聲明。」