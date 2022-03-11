俄羅斯入侵烏克蘭進入第3週，美國國會今天通過龐大且包山包海的2022年支出法案，內含向飽受戰事蹂躪的烏克蘭提供近140億美元（約新台幣4012億）的人道與軍事援助。

法新社報導，法案通過前國會議員正面臨聯邦政府恐又要停擺的狀況；政府資金將在11日午夜到期，代表數以千計的職員將放無薪假。

聯邦眾議員昨天通過1.5兆美元支出法案後，隨著截止日期逼近，聯邦參議員也跟進批准法案。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中說：「我們堅守支援烏克蘭的承諾，他們正在為自己的生命與惡魔蒲亭（Vladimir Putin）奮戰。」

他說：「有了近140億美元的緊急金援，國會將批准比政府原先要求高出一倍的援助。」

這筆136億美元的金援將包括向難民提供援助、供應武器與支持東歐的北大西洋公約組織（NATO）盟國，比上週最初提議的64億美元多出一倍以上。

舒默說，這筆資金將用在向200多萬名難民提供糧食、藥物與避難處，並為重建烏克蘭受創的經濟提供資金。

舒默又說：「這項援助也將撥出數十億美元在軍事支援上，轉移標鎗（Javelin）與刺針（Stinger）飛彈等武器…強化北約，並增強我們在對抗俄羅斯惡意網路戰上的防禦能力。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110311