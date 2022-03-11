NETFLIX 最近收視火爆與話題不斷的情慾日劇《金魚妻》，一上線就在台灣霸榜。由篠原涼子、岩田剛典、安藤政信主演，講述男女們遭遇到無法擺脫的婚姻困境，最終控制不住慾望而外遇的故事。而主演們在劇中都將床戲演技發揮得淋漓盡致，那戲外他們是怎麼樣的呢？不妨一起來認識他們吧！

1、Sakura 篠原涼子

16歲以歌手出道，後來轉型為演員，曾主演《派遣女王》收視率飆破20%，受到觀眾們的喜愛，在2005年嫁給大她24歲的演員市村正親，不過在2021年離婚，不少人猜測是因她疑似婚內出軌小14歲的韓男團超新星成員光秀，使她當時演藝形象重挫。

2、渣男 安藤政信

1996年以電影《勇敢第一名》出道，以帥氣的外貌和純淨的演技成為當時最被看好的銀幕小生，一舉奪得該年度各大電影獎項的新人獎，出道即巔峰就是在說他了吧。不過後期的安藤，都以比較獨特題材的電影為主，不接商業片，就連私下的他也讓人摸不透，甚至在15年才在訪問中透漏自己2014年時早已結婚，且育有一子！

安藤政信在劇中飾演超級渣男（圖／擷取自《金魚妻》）

3、金魚店老闆 岩田剛典

戲內篠原涼子外遇的小鮮肉岩田剛典，1989年生，是同時會唱歌、跳舞、演戲的三棲才子，目前是三代目J Soul Brothers、EXILE放浪兄弟的表演者，更令人不可置信的是，現實中他除了真的是富二代，還是學霸！出生於名古屋名門世家，父親是高級定製鞋履品牌「MADRAS」的社長，重點是他還是慶應義塾大學法學部政治科的高材生。

岩田剛典在現實中也是個超級偶像劇的人設啊（圖／擷取自 Netflix）

明星們的私下故事還真是比戲劇還精采，若對於現實存在的感情或婚姻出現迷茫，週末不妨點開《金魚妻》暫時脫離一下吧。