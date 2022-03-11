根據陸媒報導，中國黑龍江省有一名男子到警局報案稱被女友騙走11萬元人民幣（約50萬元台幣），在男子口中的女友被警方逮捕到現場後，男子才發現，原本自己以為現年32歲的女友，居然是一名50歲的已婚大媽。趙男為了楊女，辭掉工作後搬家，與楊女同居。女方常常以要外出工作為由，每個禮拜都會外出3至4天偷偷跑回原本的家庭中。

據悉，兩人交往期間，楊女從不卸妝，今年27歲的事主趙男前年與騙徒楊女結識。楊女其後主動要求與趙男談戀愛。兩人經過近一年的網戀，決定結婚。趙男甚至不顧家人朋友反對，辭掉在中國南方的工作，計畫在中國大慶一起生活。

此外，楊女還謊稱懷孕、要買化妝品、幫表哥買收割機、幫姪女買手機等理由，前後向趙男騙了11萬元人民幣。表哥和姪女，其實就是楊女的丈夫和女兒。楊女說騙來的金錢，也是用來買東西給家人。警方接獲報警，今年2月18日在中國黑龍江省綏化市找到楊女，釐清案情並通知趙男，最後楊女因涉嫌詐騙被強制移送法辦。

50歲婦女謊報年齡並詐騙，騙倒趙姓男子。(照片來自青流視頻)

在這詐騙頻傳的世代，電話詐騙已經不足為奇，現在更難防的是情感詐騙。先騙你感情再騙錢的慘案層出不窮，事情的真假已經不能眼見為憑，大家都要學會用智慧保護自己。不論男生女生，只要察覺另一半有任何反常或怪異的舉動，尤其是與金錢扯上關係的時候，一定要提高警覺才能免於掉入桃色陷阱。