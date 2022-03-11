為強化職前訓練參訓學員接種疫苗意願，擴大防疫效果，以落實中央流行疫情指揮中心防疫及疫苗接種政策，勞動部勞動力發展署表示，參訓學員如前往接種疫苗，得於接種疫苗之日起至接種次日24時止，持憑疫苗接種紀錄卡向訓練單位請疫苗接種假。

基於我國鼓勵國人施打疫苗，國人均得自行預約方便接種疫苗的時間，依所預約時段接種疫苗，又發展署為避免職前訓練學員因請假時數過長，導致影響學習成效，在兼顧學員防疫與學習品質的考量下，以往學員依規定可申請疫苗施打假，但相關請假時數均計入操行成績考核，以確保職前訓練有限的訓練資源能有效使用。

目前全球COVID-19疫情雖已逐漸趨緩，國內逐步放寬檢疫措施，但考量如未接種疫苗，染疫後發生重症和死亡比例仍較高，疫情指揮中心也持續呼籲應儘速完成疫苗接種，為落實防疫政策，並強化參訓學員接種疫苗意願，發展署配合調整現行請假規定，參訓學員得於接種疫苗之日起至接種次日24時止，持憑疫苗接種紀錄卡向訓練單位請疫苗接種假，上開請假的時數不列入未到課時數，且不會影響參訓學員操行成績或另為其他不利的處分，以擴大防疫效果，確保所有師生之健康安全。