高雄一位中年慢性腎臟疾病患者長期吃大型魚，且服用朋友自製的「鯊魚軟骨」膠囊，結果血汞數值超標4倍。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一位中年慢性腎臟疾病患者長期吃大型魚，且服用朋友自製的「鯊魚軟骨」膠囊，出現手抖、精神不濟、無力症狀就醫。抽血檢驗、血汞數值超標4倍，經檢驗鯊魚軟骨膠囊就是元兇。長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，甲基汞中毒無解毒劑，該男經建議減少攝取後，血汞濃度已明顯降低。

高長腎臟科主治醫師蔡凱帆表示，該名病患血汞數值高達56.3微克／公升，而正常值應為小於15微克／公升，院方將鯊魚軟骨膠囊送至國家認證實驗室進行金屬檢驗，發現膠囊中的汞含量為0.41 ppm。他建議病人停止服用鯊魚軟骨膠囊，同時叮嚀少吃遠洋大型魚類。一段時間後續追蹤發現，該病患血汞濃度已逐步降低至17.8微克／公升，臨床症狀已有改善。

顏宗海表示，該名病患腎功能不佳影響汞的代謝，又嗜食遠洋大型魚及鯊魚軟骨膠囊，三因素累加造成血汞異常。汞以3種形態存在，包括元素汞、無機汞及有機汞（如甲基汞等），3種汞中毒的治療方式不同。元素汞通常存在於水銀溫度計、血壓計、日光燈管、補牙用銀粉等物品。顏宗海提醒，民眾家中若不小心打破日光燈，千萬不能用吸塵器處理，以免汞中毒。

無機汞常見於來路不明的草藥、消毒劑、染劑、香水與化妝品等，長期服用會出現神經、腎臟病變等慢性中毒症狀。急性中毒症狀為腸胃道、消化道出血壞死，病人會出現休克、急性腎衰竭，少數會死亡。有機汞通常存在於殺菌劑、殺蟲劑及遠洋大型魚類等，中毒會造成神經、消化及免疫系統的傷害，會影響胎兒及幼兒的大腦神經發育。

目前，元素汞及無機汞中毒治療以「螯合劑」為主，甲基汞中毒只能減少暴露來源，並沒有特殊的解毒劑可供治療。

高長環境醫學門診統計，民眾最主要的汞暴露來源為誤食受汙染的魚類（甲基汞）、或是服用來路不明的草藥（無機汞）。

顏宗海建議，敏感族群應避免大量攝食遠洋大魚，民眾也應避免服用來路不明的草藥，才可減少血汞濃度偏高的風險。