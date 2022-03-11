新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今公布本周最新基因定序結果，在3月4日至10日間，共檢出94例境外移入Omicron個案、1例境外移入Delta個案，其中Omicron個案有一半來自越南和印尼，以東南亞國家居多。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周落地採檢、境外個案很多，定序也很多。在3月4日至10日間，共定序出94例Omicron境外移入個案，一半來自越南、印尼，以東南亞國家為主。另檢出1例Delta個案，為越南境外移入。

國內至今共累計743例Omicron境外移入個案，羅一鈞表示，在境外移入個案中，本周都未檢出中重度以上個案，年齡層的分佈、症狀都和之前比例差不多。

至於今年以來的本土個案，共累計872例，沒有新增中重度個案，中重度個案維持在2例，都是高年齡層者，其中1例死亡。

另一方面，日前的境外移入個案（案21061）由於是在入境後20多天才確診，一度被懷疑與旅館有關。羅一鈞表示，這名個案的定序結果出爐，和防疫旅館同樓層其他個案不同，不是旅館感染事件，仍維持印度境外移入的判定。

至於台南某醫院藥事人員（案21083、21084） 的定序結果也出爐。羅一鈞表示，個案和前來復健的4名病患、1名看護在B2疑有同樓梯接觸，經全基因序列比對發現，藥事人員和自助餐廳2名確診者，以及遊覽車個案都一致，是同一起傳播鏈。