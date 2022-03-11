今日，Niantic正式宣布收購全球領先的網頁式擴增實境（WebAR）開發平台8th Wall，並隆重歡迎該團隊加入Niantic。8th Wall是WebAR的先驅，為開發者﹑企業以及其協力廠商提供完整的工具套件，來創造深具吸引力且無比便利的AR體驗：無需任何應用程式即可享受一切。與Niantic聯手，8th Wall將使更多Lightship開發者，在真實世界的元宇宙中實現他們對AR的願景。

Go on a WebAR journey with 8th Wall and Niantic

從創立開始，Niantic就著眼於建構使人們能互相聯繫﹑發現新奇地點，並在真實世界中與朋友們互動的AR技術。為了實現這些目標，我們透過創立全球最精確的3D地圖將實體與數位融合。自從Lightship平台於去年11月在全球啟用後，我們就提供全球最大的沈浸式開發環境，讓所有開發者可以盡情地大規模實現各種創作。。8th Wall是Niantic截至目前最大宗的併購， 他將充分地為Lightship的前景幫襯，而我們也計劃藉由該平台已通過市場考驗的WebAR技術來擴充Lightship開發者平台工具。

自2018年以來，透過8th Wall WebAR開發平台，開發者社群已為世界頂尖品牌創造了超過50,000個網路應用程式。8th Wall支援全球數百億部裝置，包括五十億隻iOS以及安卓系統的智慧型手機﹑電腦及AR/VR耳機，而8th Wall平台已被協力廠商跟創作工作室用來為各種產業打造AR體驗，這些知名品牌包括百事可樂﹑微軟﹑耐吉﹑保時捷﹑網飛﹑海尼根﹑樂高﹑通用磨坊﹑迪奧﹑環球影業﹑西田集團﹑萬宙商信等。更多關於這些企業的相關經驗都可以在8th Wall的探索中心（Discovery Hub）上體驗。

8th Wall宣傳短片

隨著人們體驗AR的方式不斷進化，我們期待能合力打造最優異的全球級平台技術， 在真實世界共享環境中促成更多互動與交流．

有關8th Wall對此消息的觀點，請參閱8th Wall執行長暨創辦人Erik Murphy-Chutorian於部落格發表的看法。