為了帶動三峽茶產業，新北市農業局和國立台北大學合作，19和20日舉辦「三峽綠茶季」，串聯三峽碧螺春、藍染及鶯歌陶瓷元素，在北大校園辦理野餐派對、碧綠市等活動，同時也與在地自產自銷農友推廣春茶產品，盼修復受疫情重創的茶農經濟。農業局表示，希望從就業與教育層面，營造青年願意從農的就業環境，另外，為鼓勵民眾參與，也推出野餐墊等報名好禮。

農業局表示，市府2019年以農業為基礎推動地方創生，跟在地團隊合作發展特色產業鏈，集結大專院校成立農業創生大學聯盟，導入設計和業界資源，希望幫助農業創生團隊發展事業。三峽農特產品豐富，有碧螺春、大菁藍染等特色農植物，為了串聯地方特色產業，凝聚地方共識，市府定期與北大合辦「三峽綠茶季」，希望促進在地深耕。

今年受到疫情影響，三峽許多自產自銷小農不僅茶葉外銷收入減少，就連遊客參訪的額外收入也銳減，為了重振小農經濟，協辦單位三峽農會也號招7家茶農投入，希望擴大銷售管道。三峽農會指出，三峽茶農多數是將茶菁轉賣給製茶廠，賺取利潤，但仍有20％業者是自產自銷，自產自銷盈利模式受疫情影響最深，去年第一屆綠茶季對農友助益大，因此希望延續此模式，帶領農友走出困境。

北大校長李承嘉則表示，北大創立以來，常與社區舉辦活動，將師生關係連結在地產業和社團，推動地方產業發展，希望使學校與社區共創雙贏。

新北市農業局長李玟表示，市府近年積極推動青年相關政策，輔導青農生產到打通區域經濟，也引進產學資源，推動在地產業鏈，藉此達到農業創生目標。本次綠茶野餐派對活動，民眾只要是19日前200組及20日前100組報名，且單組人數滿4人，報到後就可獲得限量野餐墊，但報名已額滿，因此決議13日再度加開前100組名額，有興趣民眾可至國立臺北大學海山學研究中心臉書專頁或新北市農業局-稼日蒔光臉書專頁查詢。