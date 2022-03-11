考試時，看清楚題目很重要。不過連大人都看不懂的數學題目，小朋友可以答對嗎？

知名作家吳淡如在臉書分享就讀7年級女兒小熊的回家作業和數學題目，考考網友們的邏輯觀念和數學解題能力。吳淡如說，以這個小孩天真的程度，我想她連題目都沒有看懂。有網友決定「已讀不回」，也有人花時間解題分享答案。

有關於富翁的數學題目是，一個富翁有三個兒子，富翁死後，留下7頭牛，遺囑明定，大兒子可得1/2，二兒子可得1/4，三兒子可得1/8，必須把7頭牛分完，而且一頭牛不能分給多個人。這下三個兒子為難了，不知道如何是好。這時村長剛好放牛回來，聽說了這件事，很快就把7頭牛分好了。你知道村長是怎麼分的嗎？

正確答案是，村長把自己的牛借給富翁的3名孩子一起計算，讓大兒子得到4頭牛、二兒子得到2頭牛、三兒子得到1頭牛，然後村長再把自己的牛取回。

有網友答對「借1頭牛」、「同分母就得出4、2、1了」；也有人說「好複雜喔，清官難斷家務事，他們開心就好」、「牛是要活的分，還是煮熟再分」；直誇「覺得小熊作業比自己工作還有挑戰」；

新的108課綱要訓練學生的閱讀能力，小朋友想要拿滿分難度只會越來越高，雙寶媽媽的心聲「不只小學，國中數學更是難上天，考這些對人生有幫助嗎？只會加深小孩挫折感」。