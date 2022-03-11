台北花園大酒店衝刺3月餐飲淡季，大手筆推出加碼活動，即日起至3月30日止，館內「饗聚廚房」推出活動促銷，身分證對中，最高享自助餐免費嘗，饕客於平假日午餐時段用餐即可參加，當日現場以抽獎箱隨機抽出0到9共6個數字，身分證數字，對中4碼享八折、5碼享七折、6碼享五折優惠，對中6碼饕客可再自行抽出一個幸運數字且與身分證末碼數字相同，飯店免費招待一客。另有星級飯店早餐買一送一及花比麵包坊指定品項第二件五折優惠，眾多限時超值好康，一日三餐免煩惱。

「饗聚廚房」為多國自助百匯餐廳，為回饋支持與愛戴，於三月一連串推出優惠，像是三月限定加碼，身分證對中，自助餐免費享用，消費者自3月14日至3月31日止，於平假日午餐時段用餐即可免費參加，當日現場抽獎箱隨機抽出0到9共6個數字，並於每日中午12點公布，用餐消費者身分證數字對中4碼享有八折優惠，5碼七折、6碼五折，對中6碼加碼再抽出一顆，身分證末碼相同，立即享有一客免費，平日午餐699元+10％／位，假日午餐699元+10％／位，揪團小聚，精省享豐盛澎湃星級自助饗宴。

「饗聚廚房」並針對早餐推出飯店早點名，自即日起至3月30止，於早餐時段用餐，享早餐買一送一，成人每位550元+10％，兩人同行買一送一折扣後每人僅需330元，早餐除豐盛多樣化的中西式餐點，餐檯上更新增艋舺經典特色小吃，像是暖熱噴香的鮮味魷魚羹、鹹香入味老台味肉粥、香醇涮嘴的古早味米粉湯…等雋永在地風味，為早晨帶來滿滿元氣。

台北花園酒店「花比麵包坊」自即日起至3月14止，限時一周祭出指定品項第二件5折，每日隨機精選多款人氣品項，售價30元起，鹹甜多元選擇，無論是豐富食感的歐式麵包、質地柔軟的吐司或是滋味迷人的日式麵包等。