根據《財訊》報導，全球疫情趨緩，民眾走出戶外意願大增，過去大肆受惠「宅經濟」效益股價噴發的電商股，近期都墜入了熊市，國內電商龍頭富邦媒更跌出千金股的神壇；隨著今年獲利動能恐不若疫情期間，電商股過去的高本益比恐持續往下調整，投資人必須謹慎以對。

《財訊》報導指出，富邦媒近期公告的財務數據和展望都十分亮眼，像是2021年獲利32.8億元、年增近7成創下歷史新高，至2025年前每年營收年增2~3成的成長目標不變，因此市場上大部分法人機構預估，富邦媒今年獲利仍能維持年增約兩成的態勢。

成長趨勢不變，但富邦媒卻遭外資、投信短短兩個月瘋狂倒貨；據統計，外資去年全年買超富邦媒4663張，然而今年已賣超1792張；投信清空庫存的速度更是積極，今年賣超353張，早已賣完去年的買超341張。這讓股價呈現跳水式崩落，今年至2月25日截稿為止，股價慘跌近4成，收盤價正式跌破千元至983元。

《財訊》報導指出，除了受到升息、俄烏危機等系統性風險干擾，最大的關鍵，就是去年第4季的部分財務數字低於市場預期。第4季因為有雙11、雙12、聖誕等傳統大節，一直都是電商的旺季，但電商競爭白熱化，營收增長多、行銷費用花得也多，大和資本出具的報告就提到，富邦媒營益率4.2%，低於市場共識的4.5%，也低於第3季的4.6%，獲利9.16億元，稍低於市場平均共識的9.39億元。

就評價面上，富邦媒去年股價一度衝破2000元，如以近4季本益比評估，最高曾逾150倍，但今年的獲利成長將無法支撐如此瘋狂的本益比，像是國內大型投顧出具報告點出，後疫情時代電商成長紅利退去，獲利成長率走緩，電商評價承壓，將富邦媒體的目標本益比下調為60倍。甚至有法人悲觀認為，以如今國際電商的跌勢來看，用40倍本益比評估今年的電商平台，恐也不為過。

根據《財訊》報導，另有法人表示，除了疫情減緩讓成長力道恐不若去年外，富邦媒南部、中部的主倉分別在2023年與2025年啟用，雖然這將使得倉儲面積成長，庫存商品數量和種類將更加豐富，但屆時的折舊攤提可能影響獲利，也是市場較為謹慎的原因。

網家、91APP*-KY等知名度較高的電商股，也發生同樣的狀況。網家與富邦媒性質相似，皆為電商平台，去年第4季營收雖然年增1成，但單季竟然由盈轉虧、每股淨損1.53元，除了合併21世紀數位使所得稅費用大增外，行銷費用同樣吃掉網家不少獲利。