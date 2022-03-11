2022高雄智慧城市展展前記者會暨廠商發表會。（洪靖宜攝）

2022城市智慧展即將於3月24日至26日在高雄展覽館揭開序幕，這是智慧城市展9年來首度在高雄舉辦，透過台灣智慧城市產業聯盟與高雄市政府攜手合作，除了高雄市政府設置主題館外，另外中央部會、國營企業、半導體製造業、醫學中心等也都共襄盛舉參展。

2022年智慧城市展首次以高雄、台北雙主場展出，高雄場將於3月24至26日在高雄展覽館展出，期間將有150餘家廠商展出約500個展示攤位，及25場次的專業論壇，11日舉辦會前記者會。這次智慧城市展，高市府打造全場最大的主題館，以「看見新高雄 智慧展商機」為軸線，展出戰情中心、城市工程、交通運輸、防疫健康、安全環境、農漁養殖、智慧金融、5G AIoT創新園區等應用，呈現圍繞日常生活的智慧應用服務。

高雄市副市長林欽榮表示，這是高雄第一次，代表也會有下次，將智慧城市列為高雄施政要點，列有三大特色，包含結合高雄6大醫療中心及醫療院所所組成的智慧醫療專區，讓醫療更貼近民眾。此外，高雄有多家國營事業包含中油、台電、港務公司等公司在此落地，且早於多年前展開智慧轉型，也已經有了顯著成效，此次於高雄此一在地舞台向外界展示多年來的努力成果，扭轉過往印象；最後就是即使在疫情之際，將近80位海外城市首長或市政團進行實體或線上交流。

台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯表示，智慧城市論壇暨展覽舉辦的目的希望在發展智慧城市的過程中能帶動物聯網產業發展，今年的展覽首次在高雄舉辦，並與台北展館以雙主場的方式同步登場，已締造台灣舉辦國際展會的創新模式，而智慧城市展的移師高雄辦理預計吸引超過專業人士3萬人次的參加，有助於高雄市在地企業的數位轉型及城市經濟的發展。