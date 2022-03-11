財政部關務署表示，近年關務署海關博物館導入文化部「文物典藏管理共構公版系統」，藉由「文化部典藏網」將典藏文物風貌放在線上系統，提供民眾在家線上參觀海關博物館，其中最知名的文物莫過於「台灣關地界」與蔣中正手寫的「關稅自主」墨寶。

我國海關博物館成立於1996年，典藏文物源源記錄海關的成長及歷史，疫情前均開放社會大眾組團免費參觀，展示內容多元豐富，提供民眾精彩充實的關務知識之旅。

關務署指出，海關博物館成立迄今25年來，深受各級學校團體喜愛，近期因疫情衝擊，民眾無法實地觀展，因此我國積極導入前揭系統，除提升管理專業並利用系統整合優勢，將海關博物館典藏文物改以數位化方式供民眾線上查詢利用。

海關博物館首波數位化，優先典藏21件國有珍貴文物完成基本修復、詮釋、整飭及建立數位圖檔，其中「台灣關地界」為文化部公告重要古物，見證清末天津、北京條約簽訂後海關的歷史，為清代台灣海關的重要史證。

而蔣中正手寫的「關稅自主」，述說自清末不平等條約下，政府無法自訂關稅稅則、稅率，歷經多年努力，實施關稅自主終告成功，除提升政府歲收，對維護國家主權及恢復國際地位，意義深遠；另有海上助航設備霧炮，早期多設置於燈塔，以警告船隻、辨別方位、標示位置等。

關務署表示，海關博物館數位化料可吸引民眾近用並開發更多創意，除國有珍貴文物，關務署將持續整飭其他文物，分批完成數位化。