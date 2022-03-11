俄烏衝突持續緊張，而透過社群軟體、演算法等即時「直播」的畫面，所有觀看的民眾無形中已成為戰爭整體中的重要部分，甚至會影響到戰爭本身。《中國新聞週刊》發文表示，俄烏雙方也各自運用網路「即時直播」大打宣傳戰，「網路不僅自身就是戰場，而且已經能成為征服現實世界的工具」，這無疑是一種新的戰爭方式。

文章指出，從2月24日烏克蘭遇襲開始，在這個智慧型手機已經成為人們生活必需品的年代，社群媒體、演算法、流量以及高速數據捆綁在一起所提供的圖像，幾乎比以往任何一篇戰地報導都更快、更直觀、更豐富，每個人都輕易成為「記者」或是自己所支持陣營的「宣傳員」。

文章認為，社群媒體上每個參與者的即時發布、圍觀和討論，抽走以往那些普通人看不見的外交博弈所需要的從容時間與空間。「過去戰爭過程中處於膠著狀態時，那些本該是在外圍的東西，突然成為戰爭整體中的重要部分，甚至會影響到戰爭本身。」

北京大學歷史學系副教授昝濤就直言，無時無刻不在「直播」的社群媒體，成了一個混戰的戰場，充滿不確定性，一個人也許無需付出太多成本，就可以吸引來全世界的目光。

「在輿論的聲浪中，人們似乎無暇再思考衝突的根源，也難以保持解決衝突的該有的理性。」文章稱，美國現代戰爭研究專家辛格在《如同交戰：社群媒體的武器化》中說道，任何人都不能再把戰爭中的各種訊息與實際戰場或地緣政治、外交分開，他們已經攪合在了一起。俄烏衝突是證明社交媒體如何有效影響公眾看法的最好實例。「這是一種新的戰爭方式」；「再也沒有人能置身事外。」

文章認為，網路時代的到來，使訊息的時差和核心化都消失了，每個人都參與其中成為媒介的一部分，這個世界的敘事方式被改變了，它在一定程度上甚至左右著實際戰爭和政治的進程。

「軍事失敗的一方，可能在另一個層面上，成為勝利者。」昝濤表示，「現在的輿論技術手段使得戰爭進程越來越變成一個全透明且全世界人民都參與觀察的對象。」

昝濤指出，人類歷史上每個時代都發生過影響重大的歷史事件，但從未有一次像今天俄烏衝突這樣。「全球共時性」這個前所未有的特點，使軍事衝突或者說歷史事件多出了一個面向。這個面向到底意味著什麼，現在下結論，也許為時過早，但是，毫無疑問「戰爭被改變了。」