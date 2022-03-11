對在職場裡打滾的人們來說，官運好不好很重要，運勢命理網站「靈匣網」指出，天蠍座、摩羯座、金牛座、雙子座的人，天生官運超好，又有上司疼愛，今年有望升職加薪，事業順利。

天蠍座

天蠍們在2022年的運勢是非常不錯的，這段時間貴人運非常好。天蠍們性格孤傲，卻能在一件事情上下功夫，吃苦耐勞。面對困難時，天蠍們從來都是積極的尋找解決辦法，這是天蠍們非常出眾的一點，大家也都願意幫助這樣有上進心的人。自己的努力會被看見，並在貴人的幫助下，天蠍有望升職，事業上一片坦途，但是需要注意的是，天蠍們在這段時間要格外有耐心，堅持下去。

摩羯座

摩羯們在這段時間感情方面可能不是很順利，感受到自己不受對方重視，因此也慢慢地不重視對方，也因為如此，摩羯在工作方面有了突破。情場上失意的摩羯，把大部分的精力都放在工作上。相愛許久，驟然冷淡下來會感到不適應，摩羯化悲痛為動力。摩羯們對自己的人生有規劃，每一步該做什麼都是計劃好的。在感情的刺激下，摩羯工作熱情空前高漲，提前進入下一個階段。

金牛座

金牛們由於對錢的渴望，因此對工作格外有熱情。這段時間金牛的事業運很好，還帶動了金牛的貴人運，事業開始上升，讓金牛感覺自己的人生有了意義，因此更加努力。金牛有機會去實現自己的理想，憑借自己的能力幹一番大事業，獲得成就感滿滿。金牛們會得到自己一直以來都想要的職位，得到長官的重用，但是這個職位是充滿風險與挑戰的，被重用就意味著金牛要挑起這份責任，更加的努力才行。

雙子座

雙子座的人智商高的同時，情商也高。雙子們明白學習永無止境這個道理，他們知道自己如果想要上升就必須有更大的才能，因此雙子們即使在工作之後也沒有放鬆自己的學習。雙子們情商很高，他們懂得如何處理人際關係，盡可能的照顧到更多的人，因此大家也都願意幫助雙子，雙子們的人緣很好。這段時間雙子們的聰明才智會被上司發現，這時候順其自然就好，做好自己該做的事情，會得到升職的機會。

牡羊座

牡羊們上一年的運勢平平無奇，但是整個人總是會感覺到迷茫，不知道自己該做什麼好，因此做事情都沒有動力。今年夏天前，尤其是這段時間，牡羊的思想開始開闊，擁有一個新的未來。牡羊會發現自己在哪一方面很感興趣或者有能力，尋找一份新的工作，動力滿滿。到了新的環境，牡羊適應很快，他們知道自己不能一直頹廢下去，因此會格外努力，得到老闆的賞識，有晉升的機會、光明的未來。