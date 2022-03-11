之前才在港都盃改寫全中運國男標槍紀錄的新北市光榮國中黃潮鴻，11日在新北市全國青年盃田徑公開賽再創新猷，他在最後一擲擲出76公尺21成績輕鬆摘金，接下來他將把目標擺在4月全中運，盼能一舉突破80公尺大關，甚至改寫黃士峰保有的U18全國紀錄。

黃潮鴻在港都盃最後一擲擲出75公尺32成績，來到青年盃狀態再提升，今天第1擲就擲出71公尺11，一改過去慢熱的情況，最後一擲再擲出破大會紀錄的76公尺21奪金。

教練黃婉婷表示，黃潮鴻今天能擲出破76公尺的成績並不感到意外，因在上周測驗時就曾有77公尺的成績，她認為黃潮鴻這段時間能夠持續進步的關鍵，就在肌力、體能都有提升，但她也點出不足之處，「出手的支撐、爆發還要加強，前幾天也有讓他們觀看黃士峰的比賽，希望透過觀賽學習經驗。」

黃潮鴻認為，這2場比賽狀態都在水平之上，但青年盃狀態更甚於港都盃，「出槍的時候比較不吃力，很順暢，最後一擲就放輕鬆丟，當作練習再丟，出手時本來以為可以到77公尺，但被風吹回來。」

他也透露這段時間能夠持續進步的原因，就在於加強架槍動作，他解釋，過去的架槍動作往後拉太多，手會開掉、槍頭會朝上，也容易受傷，因此教練在平時訓練中會讓他架槍走100公尺，讓身體記住好的動作，「手會很痠，但真的有效。」

接下來黃潮鴻將目標擺在突破80公尺關卡，希望能在4月的花蓮全中運能夠達標，甚至也想挑戰黃士峰保有的U18全國紀錄80公尺21（700克）。