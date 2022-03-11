台語歌手葉勝欽過去曾參加《21世紀新人歌唱排行榜》，最終獲得校園組冠軍，去年傳出他因罹患骨髓癌消失神隱，今(11日)傳出他不敵病魔過世，享年47歲，好友馬妞已經證實，翁立友也悲慟表示為了尊重家屬，不方便多說。

去年資深經紀人陳孝志在臉書發文，寫下：「希望我的好朋友能渡過人生這一場旅行」，隨後他證實所指的對象就是葉勝欽，最後一次聽聞他的消息是知道他得了骨髓癌，兩人還有因公益的事情聯繫討論，之後就從此斷聯，讓陳孝志只能隔空替好友祈福。

曾參加《21世紀新人歌唱排行榜》的台語歌手葉勝欽傳出癌逝，對此，葉勝欽友人證實他在2月底不幸離世消息，透露葉勝欽向來貼心，生前就不願麻煩、打擾朋友、外界，因此家人低調處理，不想讓人公開知道，他的家人因此選擇低調處理此事，連公祭、家祭都沒有舉辦，他過世的消息，也只告知家人，和葉勝欽少數幾位至親好友。

據悉，葉勝欽罹癌後，選擇以化療進行療程，並沒有開刀，葉勝欽友人憶起2人相識10幾年，一直保持頻繁聯繫，豈料葉勝欽在2年前發現罹患骨髓癌，雖然他個性樂觀、勇敢面對，近年努力與癌症共存，卻仍抵擋不過病魔，好友聽到消息紛紛哀慟，友人感嘆至今不敢看與葉勝欽過去的合照，每次一想到葉勝欽離世，忍不住哀傷落淚。

馬妞證實葉勝欽過世，翁立友低調不願回應。（圖／中時資料照片）

金曲台語歌王翁立友是葉勝欽的好友，翁曾表示，葉勝欽是他演藝生涯的最大貴人，當年鼓勵他到台北發展，甚至借住在葉勝欽位的家，兩個大男人擠在同一張床。對此，翁立友所屬豪記唱片11日表示：「尊重家屬，不方便回應。」

今據《自由時報》報導，好友馬妞證實葉勝欽已經病逝，家屬遵循葉勝欽遺願不公開，連馬妞也是今天上午才知道葉勝欽過世，兩人過年期間還有傳訊息互相關心，沒想到成為最後對話，「我還有特別回去找，結果都找不到了，打電話也是關機」。另外，據《三立新聞網》報導，葉勝欽生前遺願是想幫助罹癌的孩子們成立基金會，隨著他驟逝也成為遺憾。