民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》13歲資優跳級對戰高手組的鍾采穎，本週演唱讓綜藝天王胡瓜與白家綺非常有感覺的歌曲《憨阿嬤》，從小就是阿公阿嬤帶大的鍾采穎提到，「有次錄影因思念突然打給阿嬤，沒來由在通話時喊了一句『阿嬤』，讓老人家嚇壞以為發生什麼事情」， 胡瓜突自爆說：「我要是接到小孩打來喊爸爸，我都以為是缺錢什麼的！」。

白家綺也分享了她與家人之間緊密的連結，她透露有次拍哭戲時不管怎樣都哭不出來，後來打電話給爸爸喊了一句「爸爸」就感受到親情的力量，覺得自己馬上就要哭出來了，爆笑的她馬上在拍戲現場大喊：「導演我好了」，就跟爸爸說：「我要先忙了。」隨即就掛上電話，讓爸爸當下超緊張，以為她發生什麼事情，胡瓜笑說：「這跟詐騙集團一樣同性質的」。聽著大家分享的家庭趣事，胡瓜也感性的提到跟自己孩子們的互動，表示「親情是最割捨不下，看到兒女覺得他們這一輩子都是孩子。」