台南學甲區蜀葵花文化節3月19日在光華里蜀葵專區辦理開幕式。（台南市學甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南學甲區蜀葵花文化節3月19日在光華里蜀葵專區辦理開幕式。（劉秀芬攝）

台南學甲區蜀葵花文化節3月19日在光華里蜀葵專區辦理開幕式。（劉秀芬攝）

台南學甲區今年蜀葵花文化節活動因前段時間低溫降雨，延至3月19日在光華里蜀葵專區辦理開幕式。11日上午台南市長黃偉哲前往光華里查看蜀葵開花狀況，希望一個禮拜後蜀葵花可以更燦爛綻放，邀請大家一同來學甲郊遊賞花，順便體驗農遊樂趣。

黃偉哲表示，蜀葵花節當初是由民間自己發起，邀請大家來看，在社區、市府的支持下，就一年一年辦下去，慢慢的在全台灣名聲都很響亮。市府未來會一步一步增加經費，讓活動愈辦愈盛大，愈辦愈美麗。

黃偉哲強調，市府相當重視地方產業文化，蜀葵花節已成為學甲區指標性活動，以往學甲蜀葵花季從每年2月中下旬至4月底，今年花季適逢國家三級古蹟慈濟宮上白礁3天刈香繞境祭典活動，將會吸引大批外地遊客與本地遊子前來參觀，盛況可期。

學甲區公所表示，目前蜀葵花陸續綻放，花開2成，同時結合約2公頃小麥、粉萼鼠尾草、百日草等花海陪襯，花季期間1至2個月（3／12-4／17），周末皆安排精彩表演，可望吸引逾10萬遊客前來踏青。

學甲區長張明寶說明，張明寶表示，今年學甲蜀葵花文化節增加百日草、魯冰花等，增添豐富繽紛的層次新意。現場還有在地子弟莊銘憲所設計創意花燈裝置藝術，以療癒系為主題設計的「QQ動物花友會」，環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品展示。

學甲區公所表示，3月19日開幕當天將邀請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福並放送錢母，並有寫生比賽、花田音樂會、魔術表演與造型氣球免費放送、愛書人闖關活動、農特產品展售等。此外，消費青農產品滿300元送浮游花小夜燈DIY體驗、打卡送禮及花間小學堂集章闖關送禮等活動。