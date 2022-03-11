俄羅斯入侵烏克蘭雙方爆發激烈軍事衝突，引發歐美各國對其發動經濟制裁，數十家外國企業也跟進關閉或暫停在當地的業務，不過周四傳出俄羅斯擬將59家在俄外企「收歸國有」，包括蘋果、微軟、殼牌、麥當勞等公司都上榜。此事引起網友們熱烈討論，許多人認為，俄羅斯此舉將導致國家信用破產，未來沒有外國企業願意跟俄國做生意，「西方企業損失短暫的利益，俄羅斯損失長久的信用與對外貿易，直接北韓化。」

BBC報導，俄羅斯總統普丁表示，針對選擇撤離俄羅斯的西方企業，將找出合法的手段接管其留在當地的生產設施等資產，並引入外部管理交給願意工作的人。

俄羅斯官媒俄羅斯消息報則稱，這份名單包括殼牌、保時捷、麥當勞、H&M、豐田、蘋果及宜家等國際廠商，且俄羅斯社會消費倡議組織負責人奧列格·帕夫洛夫更強調，該名單是開放狀態，還會有一些在俄外國企業會被列入。

此外，俄羅斯執政黨日前表示，立法機構已批准一項草案，對來自不友善國家的外資持股比例超過25%的在俄企業，進入收歸國有的託管程序，外部管理將長達3個月，之後俄國政府會將這些企業進行拍賣，這些企業如果在法院下令後的5天內重啟在俄業務，收歸國有程序將暫停。

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠虧俄羅斯最後只會拿到空殼，其實一點用處都沒有，「拿空殼有用？」、「接受空殼，不知道寄居蟹能住多久不換」、「這是兩面刃啦，以後絕對沒有外國企業敢在俄投資了」、「以後沒人敢跟俄國人做生意了，一次玩完」、「這些東西收歸國有有啥用，工廠、人才、技術都在別國。」

有網友認為，若此事真的發生，未來會沒有任何國家願意跟俄羅斯做生意，被孤立的狀況會相當嚴重，「俄羅斯北韓化」、「北韓化進度25%」、「國家信用毀滅、貨幣信用跟著毀滅、企業信用也毀滅」、「這招下去以後不用想要做生意了」、「以後只能靠大陸」、「瘋子，你看以後外資誰敢投資俄國」、「西方企業損失短暫的利益，俄羅斯損失長久的信用與對外貿易，直接變北韓。」