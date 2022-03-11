苗栗縣頭屋鄉後龍溪支流沙河溪沿岸護岸工程，因保育團體發現沙河溪正是內1級保育魚類飯島氏銀鮈的棲地熱區，施工單位緊急停工並研擬改善措施，以2階段措施來落實保育，包括設置警戒區，避免施工人員及車輛靠近河道，干擾魚類棲息，並設置臨時排水路，防止施工汙水流入溪內等，確實保護魚類棲息生態不受破壞。

頭屋鄉後龍溪支流沙河溪沙河橋及上游護岸工程，是由水利署2河局補助苗栗縣政府發包施作，工程開始後，有保育團體提醒該河段正是1級保育魚類飯島氏銀鮈的棲地熱區，苗栗縣政府緊急停工後，召集相關單位研擬生態保育措施。

縣府擬定的生態保育措施分為2個階段，第1階段保育措施包括，設置警戒區，避免施工人員、車輛靠近河道，干擾魚類棲地。在橋梁上、下游10公尺，以鋼板加蓋河道，避免施做橋梁時，混凝土漿液落入河道，影響水中酸鹼度。並且，設置臨時排水路，將地表逕流水先導入臨時排水路，經卵石過濾或滲透後，流入沙河溪，最後是施作時先於河道兩側施設鋼板樁，可避免混凝土漿液滲入溪流，減少對溪流的擾動。

第2階段則為全工區河道復育，保育措施包括有，設置警戒區，避免施工人員、車輛靠近河道，干擾魚類棲地。左側護岸部分取消施作，保留地形原貌植生復育，並設置生態廊道。左岸護岸缺口，避免重型機具再進入河道，擬以人工方式整坡施作封牆，確保堤坡結構安全，並將剩餘的異型混凝土塊及卵石吊離，保持河道淨空。同時保留高灘地及坡面植生復育，設置緩衝綠帶，以避免表土流失及保濕，加速在地原生植物生長。

由於汛期將至，橋梁施工風險增加，縣府已於3月9日起復工，希望兼顧防洪及生態環境下，一起為保護飯島氏銀鮈及民眾生命財產安全而努力。

苗栗縣政府施作沙河溪護岸工程生態保育措施示意圖。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）